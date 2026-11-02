ERC culpa PSOE i PP del "col·lapse" del sistema i critica la manca de manteniment

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha culpat el PSOE i el PP del "col·lapse del sistema ferroviari espanyol" arran de l'accident de tren de dimecres passat a Urda (Toledo), i ha criticat la manca de manteniment de les infraestructures en els últims anys.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha explicat que la posició d'ERC sobre si el ministre de Transports, Óscar Puente, ha de dimitir l'emetrà aquest dimarts el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, després d'escoltar el ministre en la diputació permanent per explicar les causes d'aquest accident que ha deixat pel cap baix 69 morts.
Alamany ha acusat els polítics del PSOE i del PP de ser "addictes a les inauguracions de vies, en comptes de preocupar-se pel manteniment d'aquesta infraestructura", i ha afegit que les conseqüències de prioritzar l'obertura de noves vies d'alta velocitat les ha pagat molta gent.
"Mantenir la via no et permet fer fotos d'inauguració, renovar catenàries no permet fer fotos d'inauguració i cuidar les infraestructures no permet fer-se fotos d'inauguració", ha lamentat la portaveu republicana.
PARALITZAR LA CONNEXIÓ MADRID-BARCELONA
Alamany també ha criticat que Puente hagi plantejat tancar durant dos anys la connexió d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per fer-hi obres de manteniment "enmig d'una roda de premsa quan s'està intentant aclarir quins són els motius pels quals va passar l'accident" i en la qual s'estava explicant el nombre de morts.
La número dos dels republicans ha qualificat de lamentable i de poc seriós que es faci una proposta així "en calent i sense informació".
A més a més, ha sostingut que aquest posicionament és "contradictori" amb el que ha expressat aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'hi ha mostrat contrari.
"Que s'aclareixin, perquè això és un desgavell i no és seriós. Amb 69 persones mortes a les vies, ens mereixem una gestió que estigui a l'altura d'aquest tràgic accident, en comptes d'anar improvisant i d'anar llançant idees en calent", ha retret Alamany.