ERC critica Sánchez per "embolicar" en parlar de finançament singular dins el règim comú

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha retret aquest dilluns al president del Govern central, Pedro Sánchez, que intenti "embolicar" en parlar en una entrevista diumenge sobre un finançament singular català dins el règim comú, i li ha demanat abordar directament la sobirania fiscal de Catalunya.

En una roda de premsa aquest dilluns, Sans ha reivindicat que la Generalitat tingui la clau de la seva "sobirania fiscal" perquè recapti el 100% dels impostos que paguen els catalans, amb un acord amb l'Estat per compensar els serveis que presta el Govern central a Catalunya i una quota de solidaritat respecte a la resta de comunitats.

Sans ha valorat que un finançament propi per a Catalunya és necessari per pagar les necessitats dels vuit milions de catalans en matèries com l'envelliment, la salut, la migració i l'escola inclusiva: "Catalunya necessita recursos", ha assegurat.

La portaveu ha matisat que, si s'acorda un nou finançament singular per a Catalunya, no vol dir que ERC doni suport automàticament a una investidura del nou president de la Generalitat, i ha deixat la decisió final en mans de la militància en una consulta interna sobre la validesa de qualsevol acord.

Sobre la valoració feta per Sánchez que el futur de Catalunya dependrà de la relació entre republicans i socialistes, Sans ha expressat que "les paraules se les emporta el vent", i ha reiterat l'exigència d'ERC de posar el focus en les propostes concretes.