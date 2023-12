ERC critica que el PSC posi el Hard Rock "com el gran requisit" per als pressupostos del 2024

Sans (ERC) insta a vincular la reunió amb els grups parlamentaris a "qüestions concretes" i als pressupostos

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha criticat aquest dilluns que el PSC posi el complex de lleure Hard Rock "com el gran requisit" per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2024.

"Em sorprèn que el principal partit de l'oposició posi el focus en aquestes qüestions i, en canvi, obviï qüestions, ara que parlem de l'informe PISA, com l'educació", ha sostingut Sans en una roda de premsa a la seu del partit.

La portaveu ha assenyalat que el cas del Hard Rock és un "tema administratiu" mentre que el que s'ha d'aprovar és el pla director urbanístic (PDU), que està pendent, ha dit literalment, d'una sèrie de qüestions.

"Depèn del Ministeri convocar aquesta taula, i aquí estem per poder abordar aquesta qüestió", ha afirmat.

D'altra banda, ha dit que hi ha "negociacions obertes" amb el PSC, però també amb els comuns, amb Junts i amb la CUP per poder aprovar els comptes de la Generalitat.

REUNIÓ SOBRE EDUCACIÓ

Quant a la reunió que es produirà dimarts convocada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb els grups parlamentaris per abordar l'educació arran dels resultats de l'informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Estudiants (PISA) 2022, Sans ha assegurat que ERC espera que serveixi per abordar una qüestió que és "de vital importància".

Així, ha apuntat que l'informe PISA "posa en evidència una tendència" a la qual cal posar-hi solució i ha instat a revertir-la amb el màxim consens possible.

"Aquesta convocatòria ha d'estar vinculada a qüestions concretes i ha d'estar vinculada també al pressupost", ha afegit la portaveu.

En aquest sentit, ha instat a "treballar per continuar revertint" les retallades en educació i tenir, --textualment-- el sistema d'educació inclusiva que necessita Catalunya.

REINCIDENTS

Sans ha lamentat en la mateixa roda de premsa que Junts "hagi donat suport als alcaldes del Maresme que demanen l'expulsió de les persones migrades reincidents".

"Estem totalment a favor d'abordar la qüestió de la multireincidència i és un tema a tractar, però no es pot fer mai simplificant el discurs", ha apuntat la portaveu.

Una desena d'alcaldes del Maresme (Barcelona) va demanar la setmana passada l'expulsió dels delinqüents reincidents estrangers i el secretari general de Junts, Jordi Turull, va assegurar a Rac 1 que entenia la crida dels alcaldes "perquè estan desesperats".