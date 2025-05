ERC critica la proposta de Junts sobre el vel: "Falses solucions a problemes inexistents"

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha criticat la proposta de Junts en contra del burca i de l'ús de qualsevol tipus de vel per part de menors als espais públics de manera obligatòria: "Són falses solucions a problemes inexistents", ha afirmat.

En una roda de premsa aquest dijous, Albert ha assegurat que estan en contra del burca i consideren que "no és admissible perquè el que fa és invisibilitzar les dones", però ha assenyalat que aquest debat ja s'havia tingut anteriorment.

"Junts hauria d'aprendre del que li ha passat al centredreta i a la dreta a Europa quan ha provat de fer el joc a l'extrema dreta amb elements molt similars al que es discutirà aquesta tarda al Parlament", ha dit en al·lusió a una moció presentada per Aliança Catalana que demana no emparar l'ús del hijab, el nicab, el burca i el burquini, la xaila, el khimar o el xador com a instruments de control, textualment.

Albert ha defensat que no s'entri en aquest debat, i ha avisat que "Aliança Catalana té un objectiu clar, que no és el vel sinó dividir la societat catalana".

"El que debatrem aquesta tarda no ens porta enlloc. I ja ho sabem, l'extrema dreta el que vol és dividir la societat perquè és el moment en què ells poden tenir algun marge de guanyar", ha insistit Albert, que ha cridat a evitar entre tots aquesta situació.