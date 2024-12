ERC critica el "menyspreu" a la Literatura Catalana en els currículums de batxillerat

Junts retreu que el Govern acati un "atac" del Govern central

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

ERC ha criticat aquest dimarts el "menyspreu" a la Literatura Catalana que considera que implica la decisió del Ministeri d'Educació i la Conselleria d'Educació de convertir aquesta assignatura en optativa de 1r de batxillerat, informa la formació en un comunicat.

Per això han presentat una esmena a una moció presentada per Junts al Parlament sobre el sistema educatiu en la qual els republicans insten la cambra a "rebutjar qualsevol intent de relegar i menysprear la literatura catalana del currículum obligatori de batxillerat" i frenar la modificació del Decret 171/2022 que permet el canvi.

En la seva opinió, suposaria una "imposició per la porta del darrere de l'Estat" per situar l'assignatura com a optativa i per reduir el pes del Treball de Recerca, que consideren una eina fonamental per als alumnes.

ERC també demana que les assignatures de la modalitat de Ciències i Tecnologia de batxillerat no s'unifiquin en dos.

JUNTS

Per la seva banda, la vicepresidenta de Junts i portaveu al Parlament, Mònica Sales, ha criticat que Educació hagi acceptat el que considera un atac del Govern central: "Quan Madrid ataca, el Govern acata! I és intolerable (una vegada més!)", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.

Sales ha considerat que és una decisió que cal revertir perquè acostar la literatura als joves és "imprescindible per fer camí, aprendre, descobrir altres reptes, altres contextos, altres situacions".