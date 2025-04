ERC critica la "informació tardana que va dificultar l'execució de respostes ràpides"

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -

ERC ha criticat la "informació tardana que va dificultar l'execució de respostes ràpides a tots els nivells" durant l'apagada elèctrica d'aquest dilluns, i s'ha posat a disposició del Govern per ajudar a restablir la informació.

En un comunicat aquest dimarts, els republicans diuen que han activat el gabinet de crisi a nivell de direcció "per poder analitzar la situació i estar en tot moment connectats amb el territori".

"Ja hi haurà temps per analitzar els errors i els encerts en tot aquest procés de gestió. Ja hi haurà temps per a les preguntes i les respostes. Ara toca treballar, donar resposta ràpida a la ciutadania", han subratllat.

ERC considera que, per part del Govern, "ha quedat demostrada una manca d'informació oficial puntual en els moments immediats de l'apagada" de cara a la ciutadania i el món municipal, i que això va produir sensació de desinformació, sumada a la complexitat per comunicar-se amb la caiguda del sistema de dades i la cobertura de la telefonia mòbil.

Ha agraït "la professionalitat i la vocació en la gestió dels serveis bàsics d'interior, protecció civil i els professionals sanitaris" a l'hora d'atendre les necessitats de la ciutadania durant l'apagada, a més del paper dels professionals dels mitjans de comunicació.