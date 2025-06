ERC critica que la cimera no serveix de res i qualifica de "pallassada" la sortida d'Ayuso

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt i sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha criticat que la Conferència de Presidents no servirà per a res --textualment--, i ha qualificat de "pallassada" la sortida de la reunió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quan ha intervingut en basc el lehendakari, Imanol Pradales.

En unes declaracions aquest divendres, Albert ha sostingut que el comportament d'Ayuso "demostra que aquest és un estat que no entén de la diversitat real" dels seus territoris.

Ha assegurat que Catalunya té problemes a Rodalies i en l'àmbit del finançament: "I el PSOE ens porta una cimera de presidents a Barcelona que no serveix per a res, que no aporta cap solució".

El portaveu republicà ha afirmat que no confia que surti cap acord que interessi a la població de Catalunya de la Conferència de Presidents, i ha qualificat aquesta trobada de "numeret absolutament prescindible".

"Hem vist que el Govern espanyol ha volgut portar aquest espectacle a Catalunya per donar una imatge de normalitat", però ha insistit que això no és així perquè l'Estat no entén la seva diversitat lingüística.