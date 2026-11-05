ERC crida a defensar-se "davant l'amenaça d'un govern del PP i Vox" amb el lema 'Defensa't'

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha situat ERC com la millor aposta per defensar Catalunya davant "l'amenaça d'un govern del PP i Vox", i ha explicat que per això el seu lema de campanya de cara a les eleccions generals del 29 de novembre serà 'Defensa't'.
En unes declaracions aquest dijous, Alamany ha mantingut que la política ha de ser la millor resposta al malestar de la ciutadania per "una vida més cara, on els preus no paren de pujar i en canvi els sous no ho fan al mateix ritme", a més de la dificultat de trobar habitatge, el mal funcionament dels trens i les llistes d'espera de la sanitat pública.
"ERC serà la millor defensa del nostre país davant el risc de tornar enrere, de tornar al passat, de perdre drets que han costat tant d'aconseguir", ha subratllat Alamany, que ha insistit que el seu partit és la millor opció per defensar Catalunya i el català.
Els republicans afronten aquestes eleccions com un canvi de cicle i esperen millorar els resultats de les darreres eleccions generals, en les quals van obtenir 7 diputats al Congrés i 3 al Senat, on es van presentar en coalició amb EH Bildu, com també faran el 29N.
CONFRONTAR "EL FEIXISME"
Malgrat que l'accident ferroviari d'Urda (Toledo) ha "trencat bastant" la dinàmica de la campanya, els republicans parteixen de la premissa que l'eix esquerra-dreta serà el que determini la campanya.
ERC se situarà clarament en el bàndol de les esquerres i "confrontant el feixisme", i situarà els comicis com un moment històric en el qual es troben amenaçats els drets de Catalunya i de la ciutadania.
La seva principal frontera electoral la situen amb el PSC, seguit dels Comuns i de Junts, per això durant la campanya els republicans miraran d'evitar que el relat socialista del 'vot útil' erosioni la seva intenció de vot.
En concret, els republicans calculen que hi ha una bossa d'uns 500.000 vots en disputa amb el PSC, uns 250.000 amb els Comuns i uns 50.000 amb Junts.