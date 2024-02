ERC creu que la trama russa del procés és "un muntatge" i que no hi va haver ingerències del Kremlin

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Justícia d'ERC al Congrés, Pilar Vallugera, considera que la 'trama russa' del procés del 2017 és "un muntatge" i que no hi va haver cap ingerència del Kremlin en les reivindicacions independentistes.

Després d'assistir a la reunió amb la Comissió de Venècia, Vallugera no ha volgut opinar sobre la resolució aprovada pel Parlament Europeu en què insta Espanya a investigar aquestes suposades connexions de Moscou amb el procés independentista, i que un jutjat de Barcelona inquireix arran de la reunió d'un col·laborador de Carles Puigdemont amb un alt càrrec del Kremlin.

"És que, per les notícies que jo tinc, tot això és un muntatge. Si em pregunta així en sec, jo li diré que no hi ha cap ingerència de cap rus en el procés català", s'ha limitat a dir als periodistes.

També ha estat preguntat per aquest assumpte el portaveu de Justícia de Junts, Josep Maria Cervera, que ha declinat contestar en al·legar que no n'estava informat, ni tenia detalls del que ha aprovat Estrasburg. "He estat centrat en l'atenció a la Comissió de Venècia i no en puc dir res. Ja farà les valoracions que calgui fer el nostre partit", ha contestat.