ERC creu que Sánchez treu "del barret" la desclassificació del 23-F per tapar "els seus problemes de gestió"

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha tret del "barret" la desclassificació dels documents del cop d'estat del 23-F per "tapar" els seus problemes "de gestió i lideratge", per la qual cosa ha reconegut no tenir "gaire esperança" amb l'anunci del cap de l'executiu espanyol.
En una entrevista a 'Las mañanas' de RNE recollida per Europa Press, la dirigent d'ERC ha assenyalat que la seva formació és "un projecte independentista a Catalunya" que és clau per a la "democratització" que, a parer seu, encara està pendent a Espanya, "on els jutges continuen manant sobre la política" estatal i catalana.
El president del Govern central ha anunciat que el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà la desclassificació dels documents del cop d'estat que es va produir el 23-F del 1981 pel tinent coronel Antonio Tejero, just quan es compleixen 45 anys dels fets. "La memòria no pot estar amb pany i clau", ha defensat Sánchez.
Després de l'anunci, Alamany ha destacat que la publicació dels informes serà "ben rebuda" perquè la democràcia espanyola és al 2026. "Ja era hora", ha admès. No obstant això, s'ha mostrat poc confiada en la desclassificació.
"Em sap greu dir que no tinc gaire esperança en la desclassificació d'aquests informes. Sánchez torna a treure del barret un tema per tapar els seus problemes de gestió i de lideratge del Govern d'Espanya", ha valorat la dirigent d'ERC.