ERC creu que el PSOE s'està "oblidant" dels seus socis i deixa a l'aire el seu suport als PGE: "Que truqui al PP primer"

MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, creu que el PSOE s'està "oblidant" de qui són els seus socis parlamentaris i ha deixat a l'aire el suport de la seva formació als pressupostos generals de l'Estat. "Que truqui al PP primer", ha ironitzat.

"Sembla que per a les coses del menjar sempre es posen d'acord amb el PP, ja s'ho faran", ha advertit aquest dijous en arribar al Congrés preguntat per la proposició de llei registrada pel PP i el PSOE per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

En aquest sentit, ha lamentat que els socialistes s'estiguin "oblidant" de qui són els grups parlamentaris amb els quals "negocien i intenten millorar" l'agenda legislativa, ja que, segons Rufian, "aquests no són el PP".

ELS "CONTRADICTORIS" PACTES DEL PSOE

Sobre el possible suport de la seva formació als pressupostos generals, Rufián ha advertit el PSOE que si continuen així potser amb qui han de negociar és amb el PP. "No ens hi neguem, però hi ha molts partits força molestos amb que no es tingui en compte absolutament ningú", ha incidit, tot i que posteriorment ha afegit que potser per als pressupostos el PSOE ha de "trucar primer" al PP com han fet amb el CGPJ.

A més a més, el diputat independentista català ha qualificat de "contradictori" que el PSOE només compti amb els populars per a segons quines coses quan els qualificaven de "maquinària del fang".