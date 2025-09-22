ERC creu que Podem "s'equivoca" en oposar-se a cedir les competències en immigració a Catalunya

Albert assegura que el "preocupa" que Sánchez no parli de finançament singular
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu i sots-secretari general de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha assegurat que Podem "s'equivoca" en oposar-se a la cessió de les competències en immigració a Catalunya, en al·lusió a la proposició de llei del PSOE i Junts sobre la delegació de competències d'immigració que es votarà aquesta setmana al Congrés i a la qual s'oposen els morats.
"No podem diferenciar a qui cedim les competències segons qui les gestioni, perquè si fos així, per nosaltres l'Estat espanyol no en tindria cap", ha sostingut en una roda de premsa aquest dilluns, després d'afegir que la posició de Podem el sorprèn i l'incomoda.
També ha avisat que a Espanya "qui pot acabar gestionant les polítiques d'immigració és Vox i és el senyor Abascal", per la qual cosa ha insistit que no hi ha cap argument polític des d'una esquerra amb visió confederal per oposar-se a la cessió de competències d'immigració.
Ha assenyalat que ERC estarà al costat de qui aconsegueixi noves competències per a Catalunya, ja que consideren que la gestió des de la proximitat és millor, i ha lamentat que han "trobat a faltar" que se'ls acompanyi des d'altres formacions polítiques quan ells també defensen més competències per a Catalunya.
FINANÇAMENT
Albert ha assegurat que el "preocupa" que el president del Govern central, Pedro Sánchez, digués diumenge en un acte del PSC a Gavà (Barcelona) que toca renovar el finançament autonòmic, però no pas de singularitat o ordinalitat.
"Ens preocupa perquè ens preocupa el país. Entenc perfectament els equilibris interns que tota formació i tot govern ha de fer", ha afirmat el portaveu republicà, que ha destacat que el rol d'ERC és empènyer perquè es compleixin els acords en finançament singular als quals van arribar amb els socialistes.
Ha subratllat que els republicans no s'aixecaran de la taula de negociació per aconseguir que es compleixin els pactes: "Nosaltres som a l'oposició, continuarem fent política, acompanyant tothom perquè les coses avancin, perquè les coses passin", ha insistit.