ERC creu que cap partit que va donar suport a Sánchez pot donar "crèdit" a una moció de censura del PP

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha afirmat que cap partit que va fer costat a la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez, pot donar "crèdit" a una moció de censura encapçalada pel PP i, afegeix, encara menys els partits d'àmbit català.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, preguntada per la imputació de José Luís Rodríguez Zapatero per la seva presumpta implicació en el cas Plus Ultra, ha demanat que l'expresident doni "totes les explicacions".
D'altra banda, Capella ha advertit que "els atestats no solen ser neutres" i, critica, van més en la línia de reforçar certes tesis que no pas a aportar proves.
En referència a una possible moció de censura ha insistit que ERC no alimentarà aquesta idea perquè el PP és de "nefasta memòria" a Catalunya.
Sobre si Sánchez hauria de convocar eleccions ha dit que ho haurà de fer quan esgoti el seu mandat i, en tot cas, l'ha instat a que abans de convocar eleccions "compleixi" els seus acords amb ERC.