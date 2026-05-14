ERC convoca un Consell Nacional dilluns per valorar les condicions per als Pressupostos d'Illa

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
ERC convocarà el dilluns un Consell Nacional, que és el màxim òrgan del partit entre congressos i que reuneix la direcció del partit, per valorar si es donen les condicions suficients per acordar els Pressupostos amb el Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, han confirmat fonts de la direcció a Europa Press.
El Govern i els republicans van pactar al març la retirada del primer projecte que va presentar l'Executiu i negociar de nou els comptes perquè entrin en vigor els nous comptes al juliol com a tard, i al Consell Nacional del dilluns, els republicans estudiaran la situació actual de les negociacions, ha avançat Rac1 aquest dijous.
Després del fracàs del primer intent del Govern per la falta d'avenços en la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat, els republicans han situat com a condició, entre altres, l'impuls de la línia orbital ferroviària, el cost de la qual han xifrat en 5.200 milions d'euros, han proposat que estigui llesta el 2040 i que sigui l'Estat qui assumeixi el finançament del projecte i amb part de recursos del Banc Europeu d'Inversions (BEI).