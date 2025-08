ERC considera el Pla Director de l'ATC "paper mullat" sense reformes legislatives

Veu "tardíssim" assumir certes funcions de l'IRPF el 2028, però també per al 2027 i 2026

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt i sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha afirmat que el Pla Director de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) presentat aquest dijous quedarà en "paper mullat" sense les reformes legislatives necessàries que el Congrés ha d'aprovar perquè Catalunya avanci en la recaptació d'impostos.

El document apunta al 2028 per començar a assumir aplicacions tributàries de determinades funcions en l'àmbit de l'IRPF, un fet que el republicà entén pel "procés" de redimensionament de l'agència, ha dit en una entrevista aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Tot i així, ha assenyalat que el document recull l'"avís" sobre la necessitat de canvis normatius, modificacions que ha situat en la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (Lofca) o la de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat, entre d'altres, i que ha qualificat d'indispensables, textualment.

Preguntat per si el 2028 és massa tard per assumir aquestes funcions, ha expressat que és "tardíssim", com així ho és si fos, a parer seu, el 2027 o 2026 perquè Catalunya necessita més recursos, segons ell.

També ha carregat contra la posició del PSC amb el finançament singular: "Si alguna cosa li falta, és l'ambició necessària per liderar tot aquest procés. Si fos per ells, segurament no estaríem parlant de finançament, ni estaríem parlant de redimensionar l'agència tributària".

PROPOSTA D'ERC AL CONGRÉS

Sobre la proposta del seu partit de presentar al Congrés una proposició de reforma legislativa perquè Catalunya pugui cobrar i gestionar tot l'IRPF i en el futur la resta dels impostos, ha dit que ja està redactada, però que la presentaran quan tinguin "els vots necessaris", i que continuen negociant amb el PSOE.

Preguntat per si ERC condiciona l'aplicació del finançament singular a un eventual suport als pressupostos de la Generalitat per al 2026, ha avisat el PSC que "no hi haurà nous acords ni nous pactes que cobreixin acords no complerts".