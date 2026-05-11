ERC considera "clau" l'orbital ferroviària i la societat mixta d'inversions per als comptes

També negocien "un traspàs de competències" i els pactes hauran de passar per una bilateral Govern-Estat
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha assegurat que l'orbital ferroviària i la creació d'una societat mixta d'inversions de l'Estat a Catalunya són "elements clau" per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha assegurat que també estan negociant "un traspàs de competències", que encara no pot detallar, i ha afegit que tots aquests pactes hauran de ser ratificats en una comissió bilateral entre el Govern central i la Generalitat, que hauran de convocar tots dos executius.
Aquestes tres carpetes formen part de la negociació pressupostària d'ERC i el govern del PSC, que es van donar de termini fins que acabi l'actual període de sessions, al juliol, per tirar endavant uns comptes, després que l'executiu de Salvador Illa retirés el projecte que va presentar en no comptar amb el suport d'ERC, tot i que sí amb el dels Comuns.
Albert ha defensat la línia orbital ferroviària com una solució més eficient i descentralitzada, que suposaria connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró (Barcelona) sense passar per Barcelona, sinó per ciutats com Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell o Martorell, entre d'altres, aprofitant també les infraestructures actuals.
INVERSIÓ "RELATIVAMENT BAIXA"
Ha detallat que la inversió per completar aquesta orbital ferroviària seria "relativament baixa", que ha xifrat entre 4.000 i 5.000 milions d'euros al llarg del temps, amb inversions quirúrgiques per unir els trams que ja estan construïts.
També ha assenyalat que es tractaria d'una infraestructura de l'Estat, que formaria part de Rodalies, tot i que també ha indicat que hi ha ciutats que ja estan connectades a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), la qual cosa també permetria, "via intercanviadors", connectar diversos municipis.
Quant a la societat mixta d'inversions, el portaveu republicà ha assenyalat que "hi ha la possibilitat de desencallar" aquest assumpte malgrat que la proposició de llei d'ERC per crear un Consorci d'Inversions decaigués fa dues setmanes amb el vot en contra del PP, Vox i Junts, ja que la creació d'una societat per part del Govern no necessitaria passar per la cambra baixa.