ERC condiciona negociar els comptes a Catalunya a avanços en l'IRPF i demana al PSC "arremangar-se"

"Si no avancem en la qüestió de l'IRPF, no estarem en disposició de negociar els pressupostos"
El portaveu adjunt d'ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha condicionat la negociació dels pressupostos de la Generalitat a avanços en la qüestió de l'IRPF i ha instat al PSC a "arremangar-se" i treballar per desbloquejar aquesta carpeta si vol que hi hagi comptes per a Catalunya.
En declaracions aquest dissabte en la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), Albert ha afirmat: "Si no avancem en la qüestió de l'IRPF, no estarem en disposició de negociar els pressupostos", i ha assegurat que, en aquests moments, no és optimista perquè aquesta qüestió està parada, segons ell.
En aquest sentit, ha reclamat al PSC que parli amb el PSOE i forci un acord, en considerar que "la solució es diu IRPF".
Albert ha defensat que ERC vol pressupostos per a Catalunya, però ha subratllat que aquests han de reflectir la realitat del país i comptar amb capacitat plena de finançament i gestió.
"Uns bons pressupostos requereixen també que avancem en la qüestió de l'IRPF", ha insistit, i ha afegit que tant el PSC com ERC són els primers interessats en què hagi pressuposats.
CRISI DE RODALIES
Així mateix, ha advertit que la crisi de Rodalies posa de manifest necessitats estructurals a Catalunya que no es podran abordar sense comptes públics, i ha assenyalat que el mal funcionament del servei ferroviari és conseqüència de "la inacció i la desinversió dels governs de l'Estat".
En aquest context, ha animat a la ciutadania a participar en la manifestació del proper 7 de febrer convocada per les plataformes d'usuaris.
COMPLIR AMB ELS ACORDS
Albert també ha recordat que el president del Govern, Pedro Sánchez, necessita complir els acords amb les forces que van fer possible la seva investidura, entre elles ERC.
Ha avisat que "si hi ha incompliments reiterats, serà difícil que Esquerra Republicana continuï en la taula de negociació", i ha defensat la necessitat de més inversió en Rodalies, més trens i pressupostos que millorin la qualitat de vida i atenguin els interessos de la classe treballadora a Catalunya.