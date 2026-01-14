ERC condemna la "repressió" de l'Estat iranià i demana a la UE diplomàcia i sancions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
ERC ha condemnat la "brutal repressió" de l'Estat iranià contra les protestes pacífiques per reclamar millors condicions de vida, drets fonamentals i llibertats democràtiques, i ha demanat a la UE promoure mecanismes diplomàtics i sancions contra els responsables de violacions dels drets humans.
En un comunicat aquest dimecres, els republicans també demanen que la UE reclami als Estats Units i Israel "contenció per evitar una escalada militar que pugui agreujar la situació".
El text també acusa aquests dos països de "contribuir a la inestabilitat de la regió mitjançant amenaces de bombardejos contra l'Iran, que només augmenten la tensió i el risc d'una escalada militar amb conseqüències greus per a la població civil i l'estabilitat regional".
ERC ha expressat el seu suport a l'oposició iraniana "que reclama una via democràtica i pacífica per posar fi al règim teocràtic", i ha mostrat la seva solidaritat amb la població civil víctima de la repressió en les protestes.
Els republicans han reivindicat la diplomàcia com l'"única fórmula per a la resolució pacífica del conflicte", i han defensat que qualsevol actuació internacional s'ha de basar exclusivament en el diàleg, la diplomàcia i els acords multilaterals.