ERC i Comuns demanen que Parlon i Niubó compareguin pel pla dels Mossos a les escoles

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Els grups d'ERC i els Comuns al Parlament han registrat una petició de compareixença perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó, donin explicacions sobre el pla pilot de desplegament dels Mossos d'Esquadra en algunes escoles catalanes, i han demanat al Govern que rectifiqui.
En dos comunicats recollits per Europa Press, es refereixen així al pla pilot del Govern per introduir la figura d'un agent dels Mossos d'Esquadra a les zones educatives de l'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), l'Alta Ribagorça-Vall d'Aran i Tàrrega (Lleida) i a dos centres del Prat de Llobregat i Sabadell (Barcelona).
Els republicans han criticat que l'executiu català no hagi presentat aquesta mesura al Parlament i han sostingut que aquest pla "pot ser d'entrada discriminatori assenyalant centres", per la qual cosa han qualificat el pla de poc afortunat i populista.
ERC ha defensat un model de convivència als centres educatius "basat en la dignificació i adequació dels espais, i la dotació del personal docent i de suport necessari en aquells centres on hi pugui haver necessitats d'atenció a la complexitat".
Per la seva banda, els Comuns han qualificat la mesura d'injustificada i allunyada de les necessitats reals de les escoles i instituts catalans, i han assegurat que la gestió de conflictes s'ha d'abordar "des d'una perspectiva pedagògica i comunitària, amb més recursos".
Han defensat un reforç de la figura dels mediadors especialitzats i coordinadors de convivència i benestar, i també han criticat que la mesura "s'hagi impulsat de manera unilateral i sense informar una comunitat educativa que, juntament amb els sindicats i associacions de famílies, ho han rebutjat de manera contundent".