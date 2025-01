ERC, Comuns i CUP demanen a Rull activar mecanismes després de les acusacions a Dalmases (Junts) d'assetjament

BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -

Els grups d'ERC, els Comuns i la CUP han demanat aquest dissabte al president del Parlament, Josep Rull, que "activi els mecanismes parlamentaris existents" després de les acusacions de la periodista Marta Roqueta per presumptes maltractaments psicològics per part del diputat de Junts Francesc de Dalmases.

En un comunicat conjunt, les tres formacions també han sol·licitat a Junts que activi els mecanismes interns del partit "per aclarir els fets".

"Des dels grups parlamentaris d'ERC, Comuns i CUP ens solidaritzem amb les dones periodistes que aquesta setmana han denunciat a les xarxes socials casos d'assetjament", han expressat.

Les tres formacions han remarcat que volen "posar de rellevància l'especial indefensió que generen l'assetjament, l'abús de poder i les violències sexuals en el marc de les relacions laborals o de dependència econòmica pel xantatge amb la possibilitat de perdre la feina o veure malmesa la carrera professional".

Han reiterat "la importància dels protocols davant de l'assetjament" com, apunten, les eines internes preventives i de gestió de denúncies concretes per garantir que les formacions polítiques no evadeixin responsabilitats de les accions comeses pels seus representants.