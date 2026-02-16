ERC, Comuns i CUP demanen al Govern que doni explicacions i rectifiqui la proposta d'escurçar les baixes laborals

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Els grups d'ERC, Comuns i CUP al Parlament han demanat al Govern que doni explicacions a la cambra catalana i rectifiqui la proposta d'escurçar les baixes laborals, en referència als incentius per millorar la gestió de les incapacitats temporals introduïts per la Conselleria de Salut.
En un comunicat conjunt aquest dilluns, expliquen que han sol·licitat la compareixença dels secretaris generals de Salut i d'Empresa i Treball de la Generalitat perquè expliquin aquesta proposta.
A més a més, amb l'objectiu de recollir les queixes del sector i "referents de l'atenció primària", els tres grups han demanat que també comparegui un representant del Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP).
ERC, Comuns i CUP han alertat de la pressió que aquesta mesura suposarà per als equips d'atenció primària i consideren que suposa una "vulneració de drets" dels treballadors.
També han avisat que aquesta proposta "comportaria desplaçar el focus assistencial de la salut i el benestar de les persones cap al control de la despesa".
Aquestes sol·licituds de compareixença s'afegeixen a la petició que els tres grups van registrar la setmana passada a la consellera de Salut, Olga Pané.