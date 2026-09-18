ERC, Comuns i CUP demanen comparèixer a Espadaler per la traducció del judici per la mutilació a Español

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Els grups d'ERC, els Comuns i la CUP han registrat aquest divendres la petició de compareixença davant el Parlament del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per les "incidències" en el servei de traducció al català durant el judici a quatre policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Español l'1-O.
Concretament, demanen que comparegui davant la comissió de Justícia i Qualitat Democràtica de la cambra per valorar les deficiències detectades i "exposar les mesures correctores i les solucions estructurals" previstes pel departament per evitar que torni a passar.
En el judici, els advocats van haver de renunciar al català per la manca de solvència dels traductors assignats, cosa que va despertar la queixa d'Irídia, Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana, que exerceixen com a acusació particular i popular en aquesta causa.
ERC també ha registrat una bateria de preguntes sobre els motius pels quals es van produir els fets i per quin motiu no es va preparar el servei de traducció "havent-se comunicat amb aproximadament un any d'antelació" que els advocats farien servir el català.
Per la seva banda, el Govern ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei de traducció al català, i s'ha adreçat a l'empresa perquè aclareixi els incompliments que s'hagin produït, amb l'objectiu de garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades.