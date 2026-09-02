ERC, Comuns i CUP demanen la compareixença de Parlon sobre les condicions del cos de Bombers

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Els grups d'ERC, Comuns i CUP han demanat la compareixença en la Comissió d'Interior del Parlament de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, i de la directora general de Prevenció, Extinció d'Incencios i Salvaments, Tamara Garcia, per informar sobre el grau de compliment de l'acord de millora de condicions laborals del cos de Bombers del 2023.
Segons un comunicat conjunt d'aquest dimecres, els grups també reclamen que les compareixences serveixin per donar explicacions sobre el conflicte laboral que ha comportat l'aturada de les activitats formatives de l'Escola de Bombers i conèixer les mesures del Govern per "desbloquejar" la situació.
D'altra banda, demanen a la consellera que ofereixi detalls sobre l'acreditació de bombers voluntaris, la formació de nous efectius, el calendari de trasllats i dotacions dels parcs, així com les condicions de treball i prevenció de riscos laborals denunciades per representants dels treballadors.