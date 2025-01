ERC comunica a Illa que no negociaran els pressupostos: "Ara toca sobirania fiscal"

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha descartat negociar els pressupostos catalans del 2025, i ha explicat que així ho han traslladat al PSC: "Entre la sobirania fiscal i el pressupost del 2025, ara toca sobirania fiscal", ha subratllat.

En una roda de premsa aquest dilluns, ha sostingut que és molt important tenir pressupostos, però que "per a ERC encara ho és més tenir sobirania fiscal", ha insistit Alamany, que no ha aclarit si donaran suport a possibles ampliacions de crèdit si es prorroguen els comptes.

Sobre les negociacions per als pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha assegurat que ara no estan sobre la taula, però ha insistit: "No taparem amb nous acords els acords que ja hem pactat i que no s'han resolt".