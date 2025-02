ERC centra les seves ponències a ser "útil" i recuperar la majoria independentista el 2031

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

ERC ha presentat aquest dilluns a la militància les tres ponències --política, estratègica i estatutària-- que es debatran en el 30è Congrés del partit, el 15 i 16 de març a Martorell (Barcelona), en les quals s'ha fixat per objectiu ser "un partit útil per donar resposta a les necessitats del país" i recuperar la majoria independentista de cara a l'any 2031, en el centenari de la formació.

En unes declaracions aquest dilluns, el sots-secretari general de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha explicat que han triat l'horitzó del 2031 perquè és una data simbòlica per al partit, però ha subratllat que no es tracta de "marcar límits en el calendari, sinó de fer una bona lectura del moment polític".

"Dibuixem i parlem del 2031 com un escenari, com una data que per a nosaltres és simbòlica", ha subratllat Albert, que ha recordat que aquests textos no són definitius, sinó que a partir de dimarts la militància hi podrà presentar esmenes, que es debatran en el procés congressual.