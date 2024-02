ERC celebra que Sánchez s'obri a reformar la LeCrim per aprovar l'amnistia "com més aviat millor"

Sans apel·la totes les formacions a actuar amb responsabilitat: "El temps compta"



BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha celebrat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, obri la porta a una modificació de la llei d'enjudiciament criminal (LeCrim) per poder aprovar la llei d'amnistia "com més aviat millor".

"Ens semblen bé totes les propostes que puguin garantir que s'aprovi la llei d'amnistia com més aviat millor i es pugui aplicar a totes les persones que van participar en el 9N, l'1-O i les protestes posteriors. Tot el que ens pugui portar a aprovar la llei com més aviat millor ho valorem positivament", ha manifestat aquest dilluns en una roda de premsa.

Per això, ha apel·lat totes les formacions a actuar amb responsabilitat, en les seves paraules, per disposar d'una llei que consideren una eina imprescindible "per lluitar contra la repressió".

"El temps compta i és important, i hi ha moltes persones que s'hi juguen molt, pendents d'entrar a presó i d'arribar a judici. Necessitem disposar de la llei, que va aconseguir un consens molt ampli", ha reivindicat.

Segons Sans, no hi haurà cap esmena que pugui cobrir "les possibles ocurrències futures de qualsevol jutge que inventi relats", i ha defensat la necessitat de disposar d'un redactat robust que passi els filtres del Tribunal Constitucional i d'Europa.

Després de reivindicar que la llei actual cobreix tots els afectats, ha assenyalat que només hi ha una formació, en referència a Junts, que afirma el contrari, motiu pel qual considera que n'han de donar explicacions.

FISCALIA DEL SUPREM

També ha qualificat de "sentit comú" que la Fiscalia del Suprem s'oposi a investigar l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, per delicte de terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic.

"És de sentit comú dir que no hi ha hagut terrorisme perquè no hi ha hagut terrorisme. Què ens sembla? Que és de sentit comú, i és el sentit comú que hauria d'imperar a l'Estat", ha resolt.