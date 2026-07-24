ERC celebra que s'amnistiï els exdirigents del Parlament i demana que passi "en la resta de causes"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
ERC ha celebrat aquest divendres que el Tribunal Suprem hagi aplicat la llei d'amnistia a quatre exdirigents del Parlament, inclòs el seu expresident Roger Torrent, i ha reclamat que això passi "en la resta de causes".
En un comunicat, argumenten que això és el que ha de passar "per poder restaurar tots els drets polítics de totes les persones represaliades, que els exiliats puguin tornar a casa i poder discutir políticament i democràticament sobre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol sense repressió".
Després de mostrar satisfacció per la decisió del Suprem sobre una causa "que era un disbarat des del principi", argumenten que s'ha de poder abordar debats i garantir els drets polítics dels diputats sense patir represàlies.
L'aplicació de l'amnistia, segons els republicans, avala l'estratègia que han seguit i consideren que, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europa, era "inevitable que, per fi, el Tribunal Suprem fes el que hauria d'haver fet des del primer dia".
En una anotació a X recollida per Europa Press el sotssecretari general d'Organització, Finances i Lluita Antirepressiva d'ERC, Pau Morales, veu significativa la decisió del Suprem i ha demanat l'aplicació íntegra de l'amnistia, restaurar els drets i "permetre el retorn dels exiliats" per deixar pas a la política.