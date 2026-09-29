ERC celebra que l'Audiència de Barcelona apliqui l'amnistia a Marta Rovira per l'1-O

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
ERC ha celebrat que s'hagi aplicat la llei d'amnistia a l'ex-secretària general del partit Marta Rovira en la causa que mantenia l'Audiència Provincial de Barcelona per desobediència relacionada amb l'1-O, però n'han demanat l'aplicació "immediata" a totes les causes pendents.
En un comunicat aquest dimarts, els republicans sostenen que arriba "malgrat les dilacions ocorregudes fruit d'una estratègia antirepressiva sòlida que va conduir a l'aprovació" de la norma, i han recordat que aquesta llei ha estat reconeguda per una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
També expliquen que la causa de Rovira va començar el 2018 al Suprem, primer per rebel·lió i després per sedició a partir del 2019, fet que "va forçar el seu exili" de març del 2018 a juliol del 2024, quan va tornar a Catalunya en arxivar-se la causa del Tsunami Democràtic.
Han agraït la "tasca ingent" de l'equip jurídic encapçalat per l'advocat Iñigo Iruin, que ha defensat Rovira i altres persones implicades en causes per l'organització de l'1-O.
ERC ha insistit que s'ha d'aplicar de manera immediata l'amnistia a la resta de causes per "restaurar tots els drets polítics de totes les persones represaliades, que els exiliats puguin tornar a casa, i poder discutir políticament i democràticament sobre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol sense repressió".