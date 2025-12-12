ERC celebra que Junts vulgui forçar conjuntament el PSOE a fer concessions: "Ja era hora"

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha celebrat aquest divendres que la líder de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, hagi apostat per sumar esforços per forçar el PSOE a fer concessions a Catalunya: "Ja era hora que Junts se sumés a la defensa de Catalunya".
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, després que Nogueras hagi instat ERC a plantar-se davant el Govern central i aprofitar la seva feblesa, i que no sigui una posició només dels 7 diputats juntaires al Congrés.
Albert ha dit que com més comparteixin aquesta posició, més forts seran en la negociació de qüestions com el finançament singular o el traspàs de Rodalies, però ha ironitzat: "Aprofitem el moment abans que passin 24 hores i canviïn d'opinió".