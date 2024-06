ERC celebra que la Fiscalia vulgui aplicar l'amnistia a Jové, Salvadó i Garriga

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

ERC ha celebrat que la Fiscalia vulgui aplicar la llei d'amnistia a la consellera de Cultura en funcions, Natàlia Garriga; al líder d'ERC al Parlament i ex-secretari general de Vicepresidència de la Generalitat, Josep Maria Jové, i al president del Port de Barcelona i exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó.

En un comunicat aquest dijous, els republicans han valorat "molt positivament que el ministeri fiscal demani al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aplicar la llei d'amnistia als encausats del judici al referèndum".

ERC confia que els jutges "compleixin i apliquin la llei a totes les persones represaliades, com estava previst", i també ha aplaudit que la Fiscalia hagi demanat a l'Audiència Nacional l'aplicació d'aquesta norma als CDR acusats de terrorisme.

Els republicans han assegurat que són conscients que l'aplicació de la llei "serà més difícil en alguns casos, depenent del tribunal del que depenguin", i han afegit que estaran atents a la seva aplicació.

El judici de Jové, Salvadó i Garriga està previst al setembre, després d'haver-se ajornat dues vegades pel calendari electoral, i la Fiscalia demana 7 anys de presó i 32 d'inhabilitació per a Jové; 6 anys i 3 mesos de presó i 27 d'inhabilitació per a Salvadó, i un any d'inhabilitació per a Garriga.