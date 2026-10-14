ERC celebra la decisió del Tribunal de Comptes i demana l'aplicació de l'amnistia

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
ERC ha celebrat aquest dimecres la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar els encausats per presumpte desviament de fons per l'1-O, entre ells el president del partit, Oriol Junqueras, i l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, i exigeix l'aplicació immediata i integral de la llei a totes les causes pendents.
"És una bona notícia, esperada des de fa massa temps, per les 35 persones encara afectades per aquesta causa, entre les quals hi ha persones vinculades a ERC com Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa, entre d'altres", destaquen en un comunicat.
Segons els republicans, aquesta causa ha durat molts anys i ha comportat "una amenaça sobre el patrimoni dels encausats i les seves famílies i un patiment que, per si mateix, ja ha suposat una condemna anticipada".
A més d'agrair el suport i la solidaritat rebuda, destaquen que, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), "no hi havia justificació per continuar posposant" l'aplicació de l'amnistia.
CAUSES PENDENTS DEL TSJC
Després d'insistir que l'amnistia s'ha d'aplicar a la resta de causes obertes, puntualitzen que continuen pendents que es resolgui la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i l'exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, per l'organització de l'1-O.
"No pot quedar ningú fora l'amnistia. Cal acabar amb la repressió, restituir tots els drets polítics de les persones represaliades i permetre la tornada dels exiliats", subratllen.
QUALITAT DE LA DEMOCRÀCIA
Pels republicans, l'aplicació de l'amnistia "ja no és només una qüestió antirepressiva, també és una prova per a la qualitat de la democràcia espanyola".
"Els tribunals, un cop ja s'ha pronunciat el Tribunal Constitucional, no poden dilatar l'anomalia democràtica que ha estat aquesta repressió sense límits. L'amnistia s'ha d'aplicar. A tothom. I sense més dilacions", resolen.