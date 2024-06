ERC carrega contra Junts per fer "política d'aparador" amb les seves esmenes de totalitat: "No és ni elegant ni eficaç"

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta d'ERC al Congrés, Teresa Jordà, ha carregat aquest dissabte contra Junts per fer el que ha definit com a "política d'aparador" presentant esmenes de totalitat a lleis del Govern central per després retirar-les "als quinze minuts" amb la intenció de "treure un titular". "No em sembla una manera ni elegant, ni transparent, ni clara, ni eficaç", ha sentenciat.

Així ho ha dit en una entrevista en el programa Parlamento de Ràdio Nacional d'Espanya en ser preguntada per l''esmena catalana' que Junts vol aplicar a partir d'ara en les seves negociacions amb el Govern central per garantir que no s'aprovin lleis que envaeixin competències de Catalunya.

Junts va fer aquest anunci dijous hores després de retirar l'esmena amb la qual demanaven la devolució al Govern central del projecte de llei pel qual es crea l'Oficina de Drets d'Autor. Segons Jordà, aquesta llei "no tenia cap invasió competencial".

En l'entrevista, recollida per Europa Press, la portaveu adjunta d'ERC, Jordà ha explicat que la seva formació presenta esmenes de totalitat a les lleis que no els agraden o que creuen que no defensen els interessos dels catalans, envaeixin o no competències autonòmiques.

NO HI HAVIA INVASIÓ COMPETENCIAL

"Si Junts considera que la seva manera de fer política és constantment fer esmenes a la totalitat a diferents lleis per retirar l'esmena --i no és el primer cop que ho fan--, als quinze minuts o el dia anterior, per després intentar treure un titular que han aconseguit no sé què, doncs deu ser el seu sistema", ha dit.

De fet, ha reiterat, des del seu punt de vista, en la llei sobre drets d'autor "no hi havia cap tipus d'invasió" competencial com demostra, al seu parer, que "no s'ha modificat absolutament res" del text del Govern espanyol. "Que cadascú jugui amb les seves cartes. Uns fan política més d'aparador i uns altres l'intentem fer d'una altra manera", ha conclòs.