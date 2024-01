ERC sobre la candidatura d'Aragonès a la Generalitat: "dona continuïtat" a un govern republicà

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha sostingut aquest dilluns que l'aval de la formació al president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, per tornar a ser candidat a les eleccions catalanes vol "donar continuïtat" al govern republicà que ara lideren.

En una roda de premsa, ha assenyalat que les polítiques d'ERC en matèria d'habitatge, reindustrialització i llengua i cultura catalanes són part d'"aquestes transformacions republicanes que ha dut a terme la Generalitat i que ERC té la voluntat de poder continuar implementant en la pròxima legislatura".

També ha destacat que, durant el mandat dels republicans a la Generalitat, "s'haurà aprovat aquesta llei d'amnistia al Congrés".

Preguntada per si l'aval a Aragonès ha vingut condicionat per les informacions que assenyalaven el president del partit, Oriol Junqueras, com a possible candidat per una hipotètica entrada en vigor de la llei d'amnistia, ha dit que "existia un debat induït que ens arribava externament, fruit de la repressió, i aquest debat s'hauria fet més evident en les pròximes setmanes".

Sans ha subratllat que l'objectiu dels republicans per al 2025 és guanyar les eleccions catalanes perquè, segons ella, no hi hagi un debat entre si formar un govern independentista o un d'esquerres, en afirmar que la seva formació representa "les dues cares de la mateixa moneda".

REFERÈNDUM

Reiterant les paraules d'Aragonès de dissabte en el Consell Nacional, Sans ha dit que ERC ha participat en "tots els avenços en matèria antirepressiva", en assegurar que han pactant coses que semblaven impossibles, com els indults, derogar la sedició i acordar la llei d'amnistia.

"Ens diuen que el referèndum és impossible i estem convençuts que també tindrem aquest referèndum per resoldre políticament el conflicte entre Catalunya i l'Estat", ha afegit la portaveu.