ERC busca l'aval del Parlament a un finançament singular per "guanyar sobirania" a Catalunya

Demanen recuperar el decret català de lloguers de temporada abans que acabi 2024

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El grup d'ERC al Parlament ha sol·licitat a la Cambra catalana que avali un finançament singular per a Catalunya amb l'objectiu de "guanyar sobirania fiscal i econòmica" basada, textualment, en unes relacions bilaterals amb l'Estat.

Es tracta d'una de les 22 propostes de resolució que els republicans han registrat en el Parlament en el marc del Debat de Política General (DPG) i que es votaran aquest dijous.

Els republicans plantegen que sigui la Generalitat qui gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos suportats a Catalunya, i que es calculi una aportació a l'Estat sobre la base dels serveis que el Govern central presta a Catalunya, a més d'una "quota de solidaritat, territorial, mesurable, transparent i avaluable".

NOU FINANÇAMENT

La resolució insta al Govern a desenvolupar una hisenda catalana com a prioritat i formalitzar totes les accions necessàries per implementar el nou model, a més de demanar al Parlament que desplegui el marc legislatiu corresponent per al nou sistema de finançament.

Mentre el nou sistema no estigui en funcionament, reclamen a la Generalitat que garanteixi el "principi d'ordinalitat" en els recursos que rebi Catalunya, amb una solidaritat territorial transparent, i constituint un consorci Govern espanyol-Generalitat per assegurar l'execució dels fons que es destinen a Catalunya.

RESOLUCIÓ DEMOCRÀTICA DEL "CONFLICTE"

Entre les 22 propostes de resolució que presenta ERC, també destaca una perquè el Parlament recolzi la celebració d'un referèndum d'independència com a via per a resoldre el "conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol, en relació al futur polític de Catalunya".

La mateixa resolució insta a la Cambra a reivindicar el seu compromís amb "l'aplicació plena, de forma immediata i sense discriminacions" de la Llei d'Amnistia, condemna la decisió del Suprem de no aplicar-la als condemnats per malversació, i lamenta que s'utilitzin mecanismes dilatoris per retardar la norma.

REGULAR LLOGUERS DE TEMPORADA I D'HABITACIONS

Una altra de les resolucions insta al Govern a recuperar abans que acabi l'any al decret català que regula lloguers de temporada i d'habitacions per "tapar els buits" de la llei estatal per al dret a l'habitatge, després que el decret inicial caigués després del rebuig de Junts i l'abstenció del PSC al maig a la Cambra catalana.

Sobre l'ús del català, els republicans demanen que es defensi com a llengua vehicular a les aules, i reforçar les eines d'aprenentatge per als nous parlants i, en concret, per a les persones immigrants.

En matèria d'infraestructures, ERC sol·licita iniciar en un termini màxim de tres mesos la constitució d'una Autoritat Aeroportuària de Catalunya, i donar un nou impuls a l'Aeroport de Barcelona-El Prat per millorar la connectivitat de llarg radi, respectant ecosistemes naturals i la biodiversitat.

Els republicans també insten a fer el traspàs de Rodalies, exigir al Govern central l'execució de l'Eix Transversal Ferroviari perquè les mercaderies circulin per l'interior del territori, així com rebutjar nous transvasaments d'aigua des de l'Ebre i més inversions perquè Catalunya pugui autoabastir-se d'aigua abans del 2030.

En matèria energètica, defensen consolidar l'Energètica Pública perquè abans del 2030 subministri l'energia necessària a la Generalitat i a tot el sector públic català.

TURISME I DRETS SOCIALS

En economia, proposen reformar la taxa turística per compensar costos del turisme, impulsar un impost a grans vaixells o revertir les rebaixes fiscals al joc i, en el cas de l'agricultura, aprovar un Pla de Contractació Pública perquè centres escolars públics i concertats comprin aliments de proximitat, sostenible i saludable.

Respecte als serveis públics, ERC demana retornar la FP a Presidència, que en 2025 el 2% del pressupost es destini a Cultura independentment de la Conselleria de Política Lingüística, mesures contra la reincidència delictiva, implementar una estratègia contra la pobresa infantil, i garantir recursos per reduir temps d'espera en la Sanitat.

Amb això, també sol·liciten internalitzar el transport sanitari i altres serveis sanitaris, desplegar el Pacte Nacional per la Salut Mental, i consolidar un marc català de relacions laborals per concertar un salari català de referència.

Seguint amb les mesures socials, demanen mantenir l'oficina per a la Renda Bàsica Universal i actualitzar el seu pla pilot en el moment en el que s'apliqui durant aquesta legislatura, i promoure un debat públic entorn de la seva eventual aplicació.

Així mateix, entre altres resolucions, plantegen internacionalitzar seleccions esportives catalanes amb una nova oficina d'acompanyament, i que la Generalitat, textualment, no normalitzi les relacions amb la Casa Real "atenent a l'ampli rebuig que suscita la Monarquia espanyola en la societat catalana".