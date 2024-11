ERC, BNG, CUP, Compromís, Més per Mallorca i Comunistes participaran en la mobilització convocada per EH Bildu a Bilbao

VITÒRIA 22 nov. (EUROPA PRESS) -

Dirigents d'ERC, el BNG, la CUP, Compromís, Més per Mallorca i Comunistes de Catalunya participaran aquest dissabte en la mobilització convocada per EH Bildu a Bilbao amb el lema 'Nazioa gara' ('Som una nació'), per exigir respecte a la "condició nacional d'Euskal Herria".

En un comunicat, la coalició sobiranista ha especificat que hi aniran la secretària general d'ERC, Marta Rovira, el responsable de relacions internacionals del BNG, Rubén Cela, i els representants de la CUP Susana Moreno, Berta Ramis i Carles Soler.

Així mateix, la mobilització comptarà amb la presència dels delegats de Compromís, Verónica Ruiz, Carla Nebot i Vincent Marza, a més de Lluís Apesteguia, per Més per Mallorca, i Nora Sánchez i Héctor Sánchez, per Comunistes.