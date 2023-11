ERC, Bildu, el BNG i Sumar plantegen una reforma del Reglament del Senat per universalitzar les llengües cooficials

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

ERC, Bildu, el BNG, Compromís, Sumar i Geroa Bai s'han unit al Senat per presentar una proposta de reforma del reglament per estendre l'ús de les llengües cooficials a la cambra alta, aprofitant la inclusió d'aquestes llengües en tots els debats del Congrés.

Així ho han registrat els senadors d'aquestes formacions aquest divendres a la cambra alta, on proposen modificar diversos articles del Reglament del Senat per ampliar l'ús del català, l'occità, el basc i el gallec.

Actualment, les llengües cooficials es poden fer servir al Senat durant els debats de les mocions en el ple, en la Comissió General de les Comunitats Autònomes i per presentar escrits, tot i que en aquest últim cas ha d'anar acompanyat del text en castellà.

No obstant això, plantegen la reforma del reglament perquè, entre altres supòsits, no calgui acompanyar el text en castellà en els escrits presentats davant la cambra, o perquè els senadors puguin fer sevrir les llengües cooficials en la fórmula per jurar o prometre la Constitució.

Així mateix, volen que les actes i els documents dels diferents òrgans de la cambra estiguin en qualsevol de les llengües cooficials, que els grups també es puguin posar una denominació en la seva llengua cooficial, a més de fer servir aquestes llengües en qualsevol debat.