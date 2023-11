ERC, Bildu i el BNG registren la comissió d'investigació sobre el cas Pegasus

MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

ERC, Bildu i el BNG han registrat aquest dijous al Congrés la seva comissió d'investigació sobre el cas Pegasus, la creació de la qual va ser acceptada pel PSOE a canvi que els independentistes els ajudessin a aconseguir la majoria de la Mesa del Congrés.

El passat mes d'agost, quan es va constituir el Congrés, el PSOE va segellar els respectius acords amb ERC i Junts per, entre altres mesures, permetre l'ús de les llengües cooficials, prestar diputats per formar un grup parlamentari malgrat no aconseguir els requisits establerts en el Reglament, i crear comissions d'investigació sobre els atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017 i sobre l'espionatge a polítics catalans i l'operació Catalunya per desacreditar l'independentisme.

A canvi, aquests partits votarien Francina Armengol com a presidenta i així donarien al PSOE i Sumar el control de la Mesa.

D'aquestes condicions només faltaven per complir les comissions d'investigació i Junts es va avançar divendres passat registrant, juntament amb el PNB, les relatives als atemptats islamistes i a l'operació Catalunya que s'atribueix al govern de Mariano Rajoy. I ara ERC, en companyia de Bildu i el BNG presenta la seva sobre el cas Pegasus.