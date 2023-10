ERC, Bildu i el BNG proclamen el seu 'no' a la Constitució i a la monarquia perquè és un obstacle

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

ERC, EH Bildu i el BNG han proclamat aquest dimarts el seu 'no' a la Constitució i a la monarquia, la qual assenyalen com "hereva de la dictadura" i "peça fonamental d'un règim" que, segons ells, encara suposa un obstacle per a les "aspiracions nacionals i socials" de Catalunya, el País Basc i Galícia.

Així ho asseguren en el manifest que, amb el títol 'Ni monarquia, ni constitució. Democràcia. Llibertat. Repúbliques", han publicat i que ha coincidit amb la majoria d'edat de la Princesa d'Astúries, Elionor de Borbó Ortiz, i el seu jurament de la Carta Magna al Congrés.

Els signants del text, recollit per Europa Press, s'erigeixen com els representants de les seves comunitats que "ni reconeixen ni emparen el règim monàrquic", que tampoc no representa "milions de ciutadans i ciutadanes de la resta de pobles de l'Estat espanyol".

ARCAICA, OPACA I CORRUPTA

En aquest context, les tres formacions, potencials socis de la investidura de Pedro Sánchez, justifiquen la seva absència a l'acte d'acatament constitucional, en el qual tampoc no participaran Junts ni el PNB i només hi assistirà una mínima representació de Sumar.

"Les forces sobiranistes i independentistes basques, gallegues i catalanes no participarem de l'enèsim intent de perpetuar una institució arcaica, opaca, que ha emparat sistemàticament la corrupció i que és contrària als interessos populars. No participarem en la legitimació de la Casa Reial i els seus privilegis, ni en la legitimació de la mateixa Constitució espanyola que ni reconeix ni respecta els anhels presents i futurs de les majories socials de les nostres nacions", argumenten.

En la seva opinió, la monarquia espanyola i els seus membres "constitueixen un dels màxims exponents de la negació dels drets civils, polítics i nacionals" dels seus pobles. També identifiquen la Corona amb "l'expressió màxima de la desigualtat, els privilegis i la impunitat respecte a la resta de ciutadans".

EL DISCURS DEL 3 D'OCTUBRE DEL 2017

Per això emfatitzen que ni el Rei ni les seves filles tenen la legitimitat de Catalunya, el País Basc i Galícia que, en conseqüència, no els reconeixen "cap funció política ni institucional". "La imposició i la negació ha estat l'única recepta d'aquesta institució cap als nostres pobles", remarquen tot posant d'exemple el discurs que Felip VI va pronunciar el 3 d'octubre del 2017.

Els potencials socis de Pedro Sánchez conclouen que els valors republicans d'igualtat, justícia, llibertat i democràcia "només vindran de la ruptura amb l'herència monàrquica i el règim que n'emana". "Una democràcia real només serà viable des del respecte i reconeixement dels drets nacionals i socials, de les llibertats i les voluntats democràtiques de tots els pobles i nacions de l'Estat", rematen.