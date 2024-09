ERC avisa el PSC que ha de complir els pactes d'investidura sobre la renda bàsica universal

Moret (PSC) assegura que compliran "més enllà de les persones" que hi treballin



BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

ERC ha avisat el PSC que ha de complir "al peu de la lletra" els pactes d'investidura sobre la renda bàsica universal (RBU), després que el Govern hagi destituït el titular de l'Oficina del Pla Pilot per a la RBU, Sergi Raventós.

En un comunicat aquest dilluns, els republicans expliquen que han registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè el Govern "doni les explicacions pertinents sobre els canvis al voltant del Pla Pilot per implementar la RBU".

Els republicans han assegurat que "continuaran batallant" per estudiar l'aplicació de la RBU a Catalunya, ja que la consideren una política pionera, i han argumentat que compta amb un ampli suport ciutadà.

Les preguntes registrades a la cambra catalana demanen saber els motius que expliquen "el canvi d'adscripció de l'Oficina del Pla Pilot", quins són els criteris per actualitzar-lo, i amb quina planificació temporal treballa el Govern per implementar-lo.

Preguntada per aquest tema, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat aquest dilluns en una roda de premsa que el que està escrit en l'acord d'investidura és el que es complirà, "més enllà de les persones" que treballin per fer-ho possible.