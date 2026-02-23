ERC avisa que no es donen les condicions per als comptes i demana a Sánchez triar entre Catalunya o eleccions andaluses

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha avisat aquest dilluns que "no es donen" les condicions per negociar ni els pressupostos generals de l'Estat (PGE) ni els comptes públics catalans en no tenir garanties del traspàs de l'IRPF i ha dit al president espanyol, Pedro Sánchez, que ha de triar entre si "li importen més" els acords a Catalunya o les eleccions a Andalusia.
Alamany ha lligat les negociacions dels comptes públics als "compromisos que va signar" el president de la Generalitat, Salvador Illa, per ser investit, entre els quals ha citat la gestió d'un tribut "tan important per a Catalunya" com l'IRPF.
"Avui no es donen les garanties per a la recaptació de l'IRPF per desencallar aquesta negociació. Vam ser molt clars: nosaltres no ens aixequem de la taula, continuarem negociant. Ara, si no hi ha garanties per desencallar un acord que estava pendent sobre la taula, doncs no hi podrà haver negociació", ha advertit la dirigent d'ERC en una entrevista a 'Las mañanas' de RNE, que ha recollit Europa Press.
Sobre aquest assumpte, Alamany ha instat Illa a que respongui "si li importa més Catalunya o el PSOE", alhora que ha demanat a Sánchez "triar també si li importen més els acords amb Catalunya o les eleccions d'Andalusia".
Preguntada, en concret, pels PGE, la portaveu d'ERC ha reconegut que aquesta negociació és "una altra pantalla" ja que primer cal veure "com es desencalla la recaptació de l'IRPF", tal com es va comprometre, segons ha insistit, el president de la Generalitat.
A més a més, ha acusat Illa de no liderar Catalunya "amb ambició nacional" i en reptes que són "clau", com resoldre "un finançament que ofega els catalans" o la gestió dels trens de Rodalies.
Així, ha censurat l'actitud "passiva" del president de la Generalitat, qui creu que "no ha de tenir gaires ganes d'aprovar el pressupost", si bé s'ha mantingut oberta a la negociació. "Quan es vulgui asseure el PSOE i vulguin deixar d'amagar-se darrere les seves dificultats doncs ens asseurem tots", ha dit.