ERC avisa Junts que negociar separats dona al PSOE "una capacitat que no tindria" si anessin plegats

Francesc-Marc Álvaro creu que hi ha un "fals debat" al voltant de la unilateralitat

BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat d'ERC al Congrés Francesc-Marc Álvaro ha avisat Junts que negociar separats la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, dona al PSOE "una capacitat que no tindria" si ho fessin plegats.

En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres recollida per Europa Press, ha advertit que això dona "avantatge" als socialistes, i ha afegit que encara no hi ha cap pacte tancat sobre l'amnistia.

"Volem ser discrets perquè creiem que el que es negocia és molt delicat i fràgil. Si n'anem fent la retransmissió en directe, segur que no surt", ha dit.

També ha sostingut que hi ha un "fals debat" al voltant de la unilateralitat, que els socialistes demanen a ERC i Junts abandonar, i ha defensat que una part de la societat catalana creu en el projecte de la independència.

"Normalment quan es pacta s'estableix un territori del llenguatge en què s'escriuen coses que les parts poden interpretar de manera diferent. Segurament podem anar per aquí", ha apuntat.

SÁNCHEZ POT TENIR UN "PLA B"

Sobre si creu que Sánchez repetirà com a president, ha afirmat que no s'ha de donar mai res per fet i que el president en funcions té la capacitat de crear "un marc nou que altres no esperen" i és un polític no previsible, en les seves paraules.

"No es pot descartar que, a la llum de certes enquestes, ell tingui un pla B", ha afegit.