ERC avisa Junts: És un error alinear-se amb PP i Vox en l'eix econòmic i intentar fer de "salvadors de Catalunya"

Acusa els de Puigdemont de "jugar" amb una qüestió sensible com l'habitatge i aposta per tornar a portar al ple la llei tombada dimarts



MADRID, 21 set. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) tem que Junts acabi abraçant la idea del "com pitjor, millor per a Catalunya" i l'avisa que seria "un error de primer ordre" alinear-se en qüestions econòmiques amb PP i Vox, com van fer dimarts passat en tombar al Congrés la llei sobre lloguers de temporada, i alhora voler fer de "salvadors de Catalunya".

Així ho ha advertit la diputada d'ERC al Congrés Pilar Vallugera, en una entrevista en el programa 'Parlamento' de Ràdio Nacional d'Espanya, recollida per Europa Press, en la qual analitza el sobtat canvi de vot dels de Míriam Nogueras dimarts passat en el ple.

La diputada independentista recorda que Junts, "econòmicament i ideològicament parlant, és un partit de dretes", però que l'escenari polític nacional, en què Vox i PP defensen "posicions molt més radicals" que ells, es veuen obligats a mostrar-se una mica més moderats. "Si alguna cosa els impedeix fer política de dretes, clarament és l'àmbit més nacional que l'ha alineat amb el PSOE", explica.

Però Esquerra considera que aquesta dinàmica es pot acabar trencant sobretot si, com sospiten, Junts "vol fer una disrupció".

"És possible que pensin que com pitjor, millor per a la nostra nació, per a Catalunya. És possible que estiguin plantejant que, econòmicament les seves elits els demanen una política econòmica diferent i que, en canvi, nacionalment, partits de dreta tan centralistes, tan espanyolistes, els poden fer aparèixer com els salvadors de la nació catalana", detalla Vallugera.

Per la diputada republicana, aquesta estratègia seria "un error de primer ordre" perquè suposaria posar "la vida de la gent al servei de tot això". I és que, incideix, per ERC, el desplegament de polítiques que ajudin a "mitigar la duresa i la inestabilitat de la vida de la majoria de la gent" és "consubstancial amb l'alliberament" de Catalunya, mentre que les polítiques econòmiques de dretes són "pernicioses" per a tothom.

Per això també creu que Junts es va equivocar en triar la llei de regulació de lloguers temporals per tornar a demostrar la importància que tenen els seus vots al Congrés. Segons Vallugera, tothom ja sap que "poden condicionar la legislatura" i va ser un "error" evidenciar-ho "jugant amb la possibilitat que la gent pugui accedir un habitatge o no".

VAN TRIAR UN TEMA QUE IRRITA LA GENT

"Es van equivocar greument perquè és un tema que crea molta irritació, crea molta ansietat, crea molta por i crea molta inestabilitat i, per tant, la gent, almenys als carrers de Barcelona, ha contestat", ressenya Vallugera.

La diputada d'ERC, que va intervenir en aquest debat, ja va mostrar en la tribuna la seva estranyesa pel fet que Junts no s'oposés a la tramitació d'una norma que havia rebutjat a Catalunya. "Ells van anunciar una abstenció, donant per fet que no sortia (...) i quan van veure en l'últim instant que la votació es decantava cap al sí, van canviar el vot i el van convertir en un no", es queixa la diputada.

"Però vaja, si tu, com a força política, estàs en contra clarament d'una disposició, hi votes en contra. Si hi estàs a favor, hi votes a favor. En tot cas, l'abstenció és un posicionament de 'no ho acabo de veure clar, però tampoc m'hi oposaré'. Però ells tenien molt clar que s'hi volien oposar", sosté.

Vallugera és partidària de tornar a portar al ple la iniciativa que la seva formació signava amb Sumar, Bildu, Podem i el BNG, i no acaba d'entendre la idea llançada pel grup plurinacional de regular els lloguers de temporada via esmena a una altra llei sobre Justícia que ara es tramita al Congrés.

A més, està convençuda que, ara sí, el PSOE ha entès la necessitat de fer aquest pas. Segons recorda, fa gairebé un any els socialistes es van comprometre a presentar una solució a aquest problema que encara no ha arribat i van al·ludir a qüestions tècniques per no fer-ho llavors.

CAL APROFITAR QUE EL GOVERN JA HI DONA SUPORT

La diputada d'ERC creu que en aquest temps els de Pedro Sánchez s'han adonat que els propietaris i grans inversors estan utilitzant la via dels lloguers de temporada com a "frau de llei" per eludir les restriccions a les zones tensionades que inclou la llei d'habitatge.

En aquest punt, Vallugera creu que el PSOE al principi "va calibrar malament" i va pensar que el frau de llei amb els lloguers de temporada només es produïa a la seva comunitat autònoma, ja que, al seu parer, la llei d'habitatge "només s'aplica en la seva plenitud a Catalunya". No obstant això, la portaveu d'Habitatge d'ERC al Congrés lamenta que aquest frau "s'ha estès com si la llei fos aplicable arreu de l'Estat".

"Així que crec que el PSOE sí que s'ha adonat que és necessari regular els lloguers de temporada amb molta més fermesa del que ho estan ara", resumeix la diputada independentista.