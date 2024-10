ERC avisa Illa que "sense concrecions en finançament" no hi haurà negociació dels pressupostos

Jové demana a Illa "aixecar la veu" davant les paraules de García-Page sobre el finançament

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha avisat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, que "sense concrecions en finançament" no hi haurà negociacions sobre els pressupostos catalans del 2025.

En el debat de política general (DPG) al Parlmanent, Jové ha instat Illa a posar-se a treballar per fer realitat el finançament singular que van pactar per a la investidura: "Tothom sap que les legislatures avancen amb concrecions i pressupostos, i que sense pressupostos, ja ho vam veure fa uns mesos, poc recorregut tenen les legislatures, aquí i a Madrid".

El dirigent republicà també ha demanat a Junts no desmarcar-se de l'acord per a un finançament singular, i ha assegurat que només s'entendria que ho fessin si és per "no poder-se penjar la medalla".

"Junts no hauria de donar l'esquena al país. No ho facin just ara que ERC hem aconseguit moure el PSC de la seva zona de confort i acceptar el model singular", ha reclamat Jové, que ha instat Illa a no rebaixar les expectatives sobre la singularitat.

MAJORIES VARIABLES

El dirigent republicà ha avisat Illa que no jugui amb majories variables i que no pacti "amb la sociovergència o amb la dreta i els feixistes polítiques que contradiguin els acords signats", i ha alertat que, si ho fa, les majories alternatives li impediran aprovar les seves iniciatives.

Jové ha retret al president que no tingui prou ambició, ha assegurat que ERC farà una oposició exigent i vigilant del seu govern, i ha reiterat que el primer pas imprescindible per poder-se asseure a parlar d'altres coses és el compliment del que s'ha acordat: "No hi ha passos nous sense compliments demostrats".

REVIFAR LA CATALANOFÒBIA

Jové també ha instat el president de la Generalitat a "aixecar la veu davant els dirigents del seu partit, com García-Page, que en nom de la santa i sagrada unitat d'Espanya diuen els disbarats que diuen", en al·lusió a les paraules del president de Castella-la Manxa sobre el finançament.

Ha sostingut que les paraules de García-Page revifen la catalanofòbia: "I de la catalanofòbia, al populisme i al feixisme, que vostè tant critica i tant s'oposa, hi ha un pas molt petit", i també li ha reclamat que no tingui por de criticar els tribunals que es neguen a aplicar la llei d'amnistia.

Jové també ha cridat Junts a fixar les bases de l'independentisme en aquesta nova etapa i superar "dinàmiques tòxiques i personalismes", ha sostingut que les receptes màgiques sobre la independència són una distracció i no una solució real, i els ha instat a fer-se seva la Convenció Nacional per a la Resolució del Conflicte Polític recollida en l'acord d'investidura del PSC i ERC.