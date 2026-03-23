ERC avalarà els decrets anticrisi i celebra que les seves mesures van ser "majoritàriament acceptades"

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
El vicesecretari de Comunicació i portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha afirmat que el seu partit votarà a favor dels decrets anticrisi del Govern central per pal·liar les conseqüències de la guerra d'Iran, tant el de mesures de fiscalitat com el d'habitatge, i ha celebrat que les propostes d'ERC van ser "majoritàriament acceptades".
En una roda de premsa aquest dilluns, ha explicat que estan pendents d'"alguna confirmació i de com s'acabarà redactant", però s'ha mostrat satisfet amb l'acolliment de les mesures plantejades pels republicans.
Sobre l'acte del 9 d'abril a Barcelona que protagonitzaran el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián; l'eurodiputada i exministra de Podemos, Irene Montero, i l'exdirigent dels Comuns, Xavier Domènech, Albert ha assegurat que Rufián havia explicat a la direcció del partit la voluntat de celebrar aquest acte, tot i que sense concretar agendes, i ha apuntat que "probablement n'hi haurà més".
Ha reiterat que la direcció d'ERC comparteix les reflexions de Rufián i la seva anàlisi de la situació actual, però ha subratllat que la millor resposta és que ERC, EH Bildu, BNG i Compromís millorin resultats als seus territoris: "Serà la demostració que l'extrema dreta i la dreta no governin a l'estat ni enlloc".
El portaveu republicà també ha insistit que el seu partit es presentarà com a ERC a les quatre províncies en les següents eleccions catalanes, en ser preguntat per la proposta de fer un front d'esquerres amb els Comuns i la CUP de l'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà, i ha afegit que aquesta iniciativa es debatrà en els òrgans interns del partit.