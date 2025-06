ERC atribueix a la candidatura andalusa de Montero una "ralentització" en el finançament català

Demana que la Generalitat porti "la veu cantant" en la governança de l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt i sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, ha atribuït a la candidatura per a les eleccions andaluses de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, una "ralentització" en la negociació per al finançament singular català, que té com a data límit fins a finals de juny.

"Quan algú està més preocupat per altres temes que pel finançament de Catalunya, doncs això ens molesta i ens preocupa", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press i, en preguntar-li per si creu que els comicis autonòmics i aquesta suposada ralentització amb el finançament català estan relacionats, ha afirmat que comparteix "bastant" aquesta idea.

Preguntat per si considera que s'estendran en el termini establert el 30 de juny, ha expressat que "hi ha feina feta i coses que es podrien explicar" com, segons ell, aspectes vinculats a l'agència tributària, i ha assegurat que els republicans no participaran d'un anunci més simbòlic que real, textualment, per complir amb el termini.

DEMANA LA "VEU CANTANT" DEL GOVERN AMB L'AEROPORT

Sobre una cogovernança de l'Aeroport de Barcelona, ha demanat que la Generalitat tingui, en les seves paraules, un paper protagonista i clau: "Ha de tenir la veu cantant. Ha de ser, almenys, una de les veus cantants".

"No té cap sentit que la màxima institució del país no hi sigui present i no hi pugui dir la seva", ha dit, i ha afegit que Aena, segons ell, ha prioritzat de manera clara l'Aeroport de Barajas (Madrid) per davant l'enclavament català.