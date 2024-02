ERC assegura que el català està discriminat en el BOE i exigeix al Govern central més mesures de diversitat lingüística

MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari d'ERC recrimina al Govern de Pedro Sánchez la seva "discriminació" del català com a llengua cooficial en documents com el Butlletí Oficial de l'Estat i li reclama més iniciatives per assegurar la promoció de la diversitat lingüística.

A través d'una pregunta escrita al Congrés, el diputat d'ERC, Francesc-Marc Álvaro i Vidal, retreu a l'Executiu central l'ús prioritari del castellà en les publicacions i disposicions del BOE, entre les quals el Programa Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), i la discriminació de la llengua catalana.

Vidal posa com a exemple els nomenaments ministerials per part de Sánchez, recollits en el BOE el passat 20 de novembre, en els quals, segons explica, s'establia com a missió del nou ministeri de Cultura la promoció i difusió de la cultura de l'espanyol, sense fer esment a cap dels altres idiomes cooficials. També exemplifica aquesta situació amb el conegut com a "bo cultural jove", les regulacions del qual obliguen a cursar les peticions i a entregar la documentació en castellà.

Tot i que la formació catalana reconeix que el Govern espanyol ha adoptat un discurs "més sensible" amb la diversitat lingüística, considera que la preservació de la supremacia del castellà "es manté", tant en el marc constitucional, en considerar el castellà com l'única llengua oficial de l'Estat, com en les normes europees que "privilegien" les llengües oficials dels estats membre o de la Unió Europea.

DOMINACIÓ DEL CASTELLÀ SOBRE LES LLENGÜES COOFICIALS

Així, el català queda "relegat" i s'estableix una situació de desigualtat que estén a "reforçar" el castellà com a "llengua dominadora". Aquesta dinàmica es basa, segons recull l'escrit recollit per Europa Press, en una "visió ideològica" concreta que considera el castellà com la "llengua comuna" que uneix la nació espanyola, mentre que els altres idiomes autòctons són considerats "regionals" i "particulars".

Una visió que els d'ERC asseguren que està "basada en mites i tergiversacions històriques" i "contribueix a la discriminació" dels altres idiomes a Espanya.

Davant aquesta situació, Vidal s'adreça a l'Executiu central per conèixer les iniciativa per "corregir" el biaix lingüístic i "evitar" la discriminació de la resta de llengües, a més d'assegurar i promoure la diversitat lingüística al nostre país. I també saber com justifiquen els de Pedro Sánchez la promoció exclusiva del castellà en els diversos àmbits governamentals.