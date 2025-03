ERC aprova la seva ponència política amb un 90% de suports després de debatre cinc esmenes vives

La direcció acorda amb Nova Esquerra Nacional i Àgora Republicana "el 100%" de les seves esmenes

MARTORELL (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

La militància d'ERC ha aprovat aquest dissabte la seva ponència política amb un 90% de vots a favor després de debatre sobre cinc esmenes vives al plenari del 30è Congrés del partit que s'ha celebrat aquest dissabte i s'allargarà fins a aquest diumenge a Martorell (Barcelona).

En una roda de premsa, la secretària general adjunta, Ares Tubau, juntament amb els redactors de la ponència Cesc Iglesias i Norma Pujol, han detallat que la ponència ha obtingut 697 vots a favor, 24 vots en contra i 55 vots en blanc.

La ponència política ha rebut un "rècord històric" d'esmenes, un total de 867, de les quals 133 s'han inclòs literalment al text i 427 han estat transaccionades, la qual cosa asseguren que demostra que el partit està viu i la seva militància té ganes de participar.

INTEGRACIÓ DE LES VISIONS

Tubau ha destacat que hi ha hagut un acord "en el 100% de les esmenes" presentades des dels col·lectius de Nova Esquerra Nacional i Àgora Republicana, i ha posat en valor la voluntat d'integració de les visions i matisos de tota la militància per part de la direcció.

De les cinc esmenes que han quedat vives, tres eren sobre el món del treball i la jornada laboral, i s'han transaccionat de manera que el text reivindica caminar cap a una jornada laboral de 35 hores i anar "progressivament cap a les 32 hores".

Les altres dues esmenes eren en l'àmbit de la sostenibilitat i defensaven el decreixement, mentre que la ponència apostava pel desenvolupament sostenible i buscar un equilibri entre l'ecologia i l'activitat econòmica, i finalment s'han rebutjat aquestes esmenes.

SOBERANISME

Pel que fa a l'esmena d'Àgora Republicana que demanava ampliar la definició d'ERC com a partit independentista i sobiranista, Tubau ha explicat que han buscat "l'equilibri per intentar que aquestes diferents maneres d'entendre l'independentisme poguessin conviure" en la ponència.

El text ha recollit que ERC "aposta per mantenir una relació amb el socialisme català que combini confrontació amb col·laboració", i també insta les forces independentistes i sobiranistes d'esquerres a fomentar sinergies i aliances amb la finalitat de construir una via àmplia que permeti millorar les condicions per fer efectiu el dret a decidir, textualment.

En relació a l'esmenes transaccionades amb Nova Esquerra Nacional sobre antifascisme, Tubau ha explicat que "van agafar tot el bloc" que proposaven els de Xavier Godàs i van arribar a un acord pel qual s'establia que ERC no defensarà cap votació que permeti que l'extrema dreta tingui quota de poder, sigui on sigui, textualment.