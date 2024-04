ERC aprova les llistes pel 12M encapçalades per Aragonès i Vilagrà al Consell Nacional

Cinc consellers i Wagensberg formaran part de la candidatura republicana



BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

ERC ha ratificat les llistes electorals amb les quals concorrerà en les eleccions al Parlament del 12 de maig, encapçalades a Barcelona pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la vicepresidenta, Laura Vilagrà, aquest dimarts en el seu Consell Nacional.

La proposta per Barcelona incorpora a quatre consellers del Govern: el titular d'Interior, Joan Ignasi Elena; la de Territori, Ester Capella; el de Drets Socials, Carles Campuzano; i la de Feminismes i Igualtat, Tània Verge.

En aquesta província, també forma part de les llistes el diputat Ruben Wagensberg, que està a Suïssa, en la novena posició, precedit per l'actual president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové (en tercer lloc) i la diputada Najat Driouech (cuarta), i tancarà la candidatura "simbòlicament" Ernest Maragall.

L'exdiputada al Congrés Laia Cañigueral encapçalarà la llista dels republicans per Girona, seguida de Jordi Viñas, Anna Torrentà i Jordi Orobitg, i tancarà el conseller d'Investigació i Universitats del Govern, Joaquim Nadal.

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, serà la 'número u' per Tarragona, acompanyada per Albert Salvadó, Irene Aragonès i Carles Castillo; i la portaveu parlamentària, Marta Vilalta, concorrerà als comicis per la província de Lleida junt amb Josep Vidal, Montse Bergés i Albert Turull.

El partit ha defensat que les seves llistes "incorporen sensibilitats i perfils diferents per semblar-se a la Catalunya sencera".