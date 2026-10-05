ERC aposta per Rufián i anunciarà la seva candidatura el 17 d'octubre l

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha apostat perquè l'actual portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, repeteixi com a cap de llista en les generals, i ha detallat que ara engegaran el procés intern per anunciar el 17 d'octubre la candidatura completa.
"És el millor valor que tenim per a aquesta convocatòria i avui comença tot el procés intern", ha dit Alamany en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual també ha descartat que el líder del partit, Oriol Junqueras, vulgui aspirar a ser el candidat de les pròximes generals del 29 de novembre després de la previsible aplicació de la llei d'amnistia.
La portaveu republicana ha detallat que n'ha parlat aquest dilluns amb Junqueras i ell li ha dit que el que vol ser és "president del Govern de la Generalitat de Catalunya".
Els republicans celebraran aquest dilluns una executiva en la qual formalitzaran la comissió organitzadora del procés de primàries, i cada candidat haurà de recollir des d'aquest dimarts almenys un 5% d'avals.
Alamany ha detallat que si només hi ha un únic candidat, es ratificarà directament com a cap de llista, sense fer una segona votació, i el 17 d'octubre la comissió electoral d'ERC haurà confeccionat tota la llista i serà ratificada en una executiva nacional i un Consell Nacional posterior.