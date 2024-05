ERC anuncia una "ofensiva diplomàtica" per alertar dels jutges que fan política

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha anunciat que el seu partit llançarà una "ofensiva diplomàtica" per alertar les institucions europees i les Nacions Unides que la cúpula judicial està "fent una altra vegada política" després de l'aprovació de la llei d'amnistia dijous al Congrés.

Així ho ha anunciat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, en la qual ha detallat que al llarg d'aquest divendres al matí ERC enviarà un informe i una carta a representants del Parlament Europeu i de la Comissió Europea, a més del Consell d'Europa i les Nacions Unides, per explicar "la importància" de l'amnistia per a "la resolució del conflicte" i alertar dels jutges que "no la volen aplicar".

"Ja comencem a veure els primers símptomes que hi pot haver una cúpula del poder judicial que estigui fent política una altra vegada (...) i per tant volem alertar amb aquesta ofensiva diplomàtica des de tots els àmbits polítics que representem", ha exposat Riba, després d'indicar que enviaran aquests informes a través del Govern de la Generalitat i des de les diferents institucions internacionals.

En aquest sentit, la candidata d'ERC al Parlament Europeu ha expressat preocupació pel fet que fins i tot abans que l'amnistia es publiqui en el BOE la cúpula judicial "ja avisi que no la vol ni aplicar" i vol "anar al marge del poder legislatiu". En la seva opinió, això demostra que la justícia espanyola "el que vol és continuar fent política i no forma part del seu àmbit judicial".

"Veiem aquestes actituds des de fa 7 anys i en aquest cas, amb una llei aprovada al Congrés, creiem que hem de fer aquesta ofensiva diplomàtica perquè tota la comunitat internacional també estigui alerta i pugui observar i pugui anar mirant si s'aplica o no", ha afegit, després de recordar que l'excomissari de Justícia europeu Didier Reynders ha arbitrat per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).